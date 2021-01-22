Пфайффер и Клуни воссоединились к 25-летию совместного фильма

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Мишель Пфайффер и Джордж Клуни, исполнившие главные роли в фильме «Один прекрасный день», воссоединились в честь 25-летия с момента выхода картины на экраны. Актеры пообщались по видеосвязи в ходе шоу Actors on Actors издания Variety.

Звезды вспомнили, как шла совместная читка сценария во время кастинга и как восприняли ленту критики и зрители. Клуни сказал:

«Один прекрасный день» был моим первым студийным фильмом, и я очень нервничал, когда приходил и читал [сценарий] вместе с тобой. Забавно, что сейчас люди смотрят этот фильм, и он им нравится, а в то время они были очень жесткими с нами. Джордж Клуни

Говоря о низких рейтингах картины на момент выхода, актер признался, что его жене Амаль Клуни и ее друзьям «Один прекрасный день» нравится, и они не могут поверить, что фильм не стал большим хитом в 90-х. В связи с этим он обратился к Пфайффер:

Так что, может, у «Один прекрасный день» должен быть сиквел? «Старый прекрасный день», где дети уже выросли?

Актриса, в свою очередь, пошутила, что продолжение можно было бы назвать «Я устал в этот день».

Коллеги также обсудили в целом творчество и работу во время пандемии. Клуни признался, что последние 20 лет перестал активно сниматься и сосредоточился на режиссуре и продюсировании, чтобы не волноваться о том, что о нем, 60-летнем, подумают на кастинге.

Пфайффер же отметила, что не может наперед оценить успех той или иной роли, когда впервые знакомится со сценарием. По признанию актрисы, после съемок или выступления критики высмеивают ее как раз за те фильмы, в которых, как ей казалось, она была хороша, и наоборот — хвалят за те работы, от которых ее «передергивает».

«Один прекрасный день» — романтическая комедия режиссера Майкла Хоффмана.

По сюжету, репортер Джек Тэйлор (Клуни) и архитектор Мелани Паркер (Пфайффер), знакомятся на пристани, когда их дети опаздывают на школьную экскурсию на корабле.