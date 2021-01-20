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20 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма

Звезды посетили показ фильма «Корпорация Ad Libitum»
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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В Москве прошла премьера триллера «Корпорация Ad Libitum». Ленту представили публике актеры Иван Стебунов, Кристина Бабушкина, Дарья Белоусова, Шамиль Хаматов, а также режиссер Полина Ольденбург и продюсер Илья Шемятов-Василенко.

Выход остросюжетной картины поддержали Ирина Безрукова, Елена Захарова, Владимир Епифанцев, Катя Лель, Арина Шарапова, Дана Борисова, Елена Борщева, Илья Бачурин, Роман Маякин.

Корпорация Ad Libitum
2021/Россия16+триллерприключения

«Корпорация Ad Libitum» — приключенческий триллер о журналисте, который находит компанию по продаже чувства любви. Роли в картине исполнили также Игорь Петренко, Евгения Крегжде, Александр Ильин и другие. В широкий прокат  фильм выйдет 21 января.

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