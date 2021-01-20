Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма

В Москве прошла премьера триллера « Корпорация Ad Libitum ». Ленту представили публике актеры Иван Стебунов , Кристина Бабушкина , Дарья Белоусова, Шамиль Хаматов , а также режиссер Полина Ольденбург и продюсер Илья Шемятов-Василенко.

«Корпорация Ad Libitum» — приключенческий триллер о журналисте, который находит компанию по продаже чувства любви. Роли в картине исполнили также Игорь Петренко, Евгения Крегжде, Александр Ильин и другие. В широкий прокат фильм выйдет 21 января.