Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, оформившие развод осенью 2020 года, вместе сводили в кино дочь и племянницу — на фильм «Последний богатырь: Корень зла».
Асмус отметила в инстаграме:
Легко и с удовольствием дочка и племянница посмотрели фильм.
Одного из героев продолжения сказки «Последний богатырь» озвучил Гарик Харламов: его голосом заговорил Колобок. На днях актер показал фото со съемочной площадки картины.
«Последний богатырь: Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года. Фильм рассказывает о Белогорье, где живут персонажи русских сказок. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко, роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие.