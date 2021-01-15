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15 января 2021, Кино Mail.ruновость

Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста

Бывшие супруги вместе сходили в кино на фэнтези «Последний богатырь: Корень зла»

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, оформившие развод осенью 2020 года, вместе сводили в кино дочь и племянницу — на фильм «Последний богатырь: Корень зла».

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Асмус отметила в инстаграме:

Легко и с удовольствием дочка и племянница посмотрели фильм.
Кристина Асмус

Одного из героев продолжения сказки «Последний богатырь» озвучил Гарик Харламов: его голосом заговорил Колобок. На днях актер показал фото со съемочной площадки картины. 

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«Последний богатырь: Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года. Фильм рассказывает о Белогорье, где живут персонажи русских сказок. Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко, роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие.

7.8
Последний богатырь: Корень зла
2021/Россия6+комедияприключениясемейныйфэнтези
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