Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста

Во время загрузки произошла ошибка.

Легко и с удовольствием дочка и племянница посмотрели фильм.

Одного из героев продолжения сказки «Последний богатырь» озвучил Гарик Харламов: его голосом заговорил Колобок. На днях актер показал фото со съемочной площадки картины.