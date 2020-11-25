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25 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии

В Москве показали фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом», события которого происходят 30 декабря
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фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера лирической комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом». Новогоднюю картину представили актеры Алиса Гребенщикова, Григорий Сиятвинда, Дарья Егорова. Гостями премьеры стали Алексей Макаров, Эвелина Бледанс, Анна Чурина, Стас Костюшкин, Елена Борщева с дочкой, Александр Соколовский, Евгения Малахова, Ангелина Стречина, Дарья Повереннова, Анна Бегунова, Екатерина Рокотова и другие.

Режиссер Лилия Трофимова отметила:

Для меня было важным максимально погрузить зрителя в новогоднюю сказку и показать ему, что чудеса возможны. А главное, что эти чудеса мы творим сами, когда не забываем о своей семье, близких людях и тех, кто рядом с нами.

Некоторые члены съемочной команды, в частности Сосо Павлиашвили и Кирилл Кяро, не смогли присутствовать на показе, однако передали сообщения собравшимся зрителям и коллегам. Так, Кяро отправил видеооткрытку, в которой поздравил партнеров по съемкам с премьерой:

Я, к сожалению, нахожусь на другом конце света, на Калининградской земле, поэтому не могу быть сейчас рядом. Обнимаю вас, желаю крутой премьеры.
Кирилл Кяро

Действие комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» разворачивается 30 декабря. Бизнесмен и домохозяйка, таксист и мужененавистница, секретарша и барбер, режиссер и простой воспитатель — у каждого из них свой Новый год. Для одних это приятные хлопоты и шанс загадать сокровенное желание. Для других — ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов».

Вечер шутов или серьезно с приветом
2020/Россия6+мелодрамакомедия

Картина выходит в широкий прокат 26 ноября.

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