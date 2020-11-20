Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
20 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»

В Москве прошел показ триллера о спортсмене со сверхъестественными способностями
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера триллера «Бег». Ленту представили исполнители главных ролей Полина Максимова, Евгений Романцов, Данил Стеклов, Данила Якушев. Выход фильма поддержали возлюбленный Максимовой Егор Корешков, Дана Борисова с дочкой, Светлана Камынина, Анна Чурина, Алена Чехова, Анфиса Черных, Илья Бачурин.

«Бег» рассказывает о чемпионе по легкой атлетике, который попадает в автокатастрофу и получает необычную сверхспособность. Теперь во время бега он может видеть прошлое. Тем временем, в городе объявляется серийный убийца, чьи жертвы оказываются каким-то образом связаны с героем. Попав под подозрение следователя (Максимова), спортсмен начинает собственное расследование.

Бег
2020/Россия16+триллер
Моя оценка

В широкий прокат лента «Бег» вышла 19 ноября.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Полина Максимова
Светлана Камынина
Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале
Данил Стеклов
Егор Корешков
Юрия Борисова назвали актером года
Анфиса Черных
Данила Якушев
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Бег
Дана Борисова
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Анна Чурина
Алена Чехова
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве
Новые трейлеры
Фрагменты женщины
Том и Джерри
Великий
Грозный
Доктор Преображенский
Дом с прислугой
Человеческий голос
Идеальная семья
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
«Мост глупости» в Петербурге «поймал» уже больше 190 грузовиков В этом году под мостом в аварию попали уже 16 «Газелей»
Популярные темы на «Детях»
Ребенок 2 года отстает в развитии 131
идеи 120
С понедельника на дистанционку 95
Идеи подарков детям на НГ 94
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Hi-Tech
Иран показал «ярмарку оружия» в океане (фото) Выглядит внушительно
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь