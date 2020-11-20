Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»

«Бег» рассказывает о чемпионе по легкой атлетике, который попадает в автокатастрофу и получает необычную сверхспособность. Теперь во время бега он может видеть прошлое. Тем временем, в городе объявляется серийный убийца, чьи жертвы оказываются каким-то образом связаны с героем. Попав под подозрение следователя (Максимова), спортсмен начинает собственное расследование.