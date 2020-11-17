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17 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале

Проект «Доктор Преображенский» расскажет о том, как зарождалась пластическая хирургия в СССР

На «Первом канале» готовится к премьере медицинская драма «Доктор Преображенский» с Денисом Шведовым в главной роли. Действие развернется в 1966 году, сериал расскажет об истории возникновения пластической хирургии в СССР.

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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

По сюжету, главный герой, талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский идет на сделку с КГБ ради осуществления своей мечты — создания первого в Советском Союзе института красоты. Ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нем будут время от времени проводить операции, о которых не узнает никто, кроме комитета. Шведов отметил, говоря о своей роли:

Когда прочитал сценарий, удивился: ну, какой из меня профессор? Это же возрастная роль — моему герою «под пятьдесят». К тому же, на экране я обычно стреляю и убиваю, а тут надо спасать жизни людей. Только спустя время я начал понимать, как мне это играть.
Денис Шведов

Его оппонента, дерзкого молодого врача, мечтающего о карьере заграницей, сыграл Петр Скворцов, а в роли пациенток появятся, в том числе, Агния Дитковските и Екатерина Волкова. Агния предстанет в образе дочери советского дипломата, оказавшейся вовлеченной в интриги органов безопасности.

Кроме того, в проекте снялись Мария Андреева, Юлия Ауг, Павел Чинарев, Владимир Мишуков, Агриппина Стеклова и Анфиса Черных. Съемки проходили в Москве и Московской области, в работе принимали участие консультанты-хирурги, которые помогали со сценарием, обучали актеров правильно держать инструменты, именно их руки зритель увидит на крупных планах сложных операционных сцен.

Доктор Преображенский
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Кстати, пластические операции в Советском Союзе не входили в блок бесплатной медицины, но теоретически были доступны любому гражданину. Пластика (после деноминации 1961 года) стоила от 5 рублей, круговая подтяжка лица — от 7 рублей. По словам авторов сериала, у главного героя нет исторического прототипа, хотя, по некоторым данным, легендарный специалист Александр Шмелев в то время преображал не только советских звезд кино и эстрады, но и политических деятелей.

Режиссер Сергей Тарамаев рассказывает:

Шмелев был известен тем, что оперировал многих звезд кино. В 1967 году был открыт институт красоты на Новом Арбате. На эти события мы опирались, но в целом, конечно, наш доктор Преображенский — это художественный вымысел.

Премьера сериала «Доктор Преображенский» состоится 23 ноября, в 21.30, на «Первом канале».

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