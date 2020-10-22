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22 октября 2020, РИА Новостиновость

Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку

Мардж Чэмпион скончалась в среду, 21 октября
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15
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МОСКВА, 22 окт – РИА «Новости». На 102-м году жизни умерла актриса, хореограф, а также модель, с которой рисовали нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney, Мардж Чэмпион, сообщает THR.

Печальную новость подтвердил изданию инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, артистки не стало 21 октября. Причина смерти не уточняется.

Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в семье хореографа Эрнеста Белчера и его супруги предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. Чэмпион увлеклась танцами еще в детстве, а уже в 12 лет работала инструктором в школе танцев ее отца. Позже она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.

В 1950-х годах с участием актрисы вышло несколько музыкальных фильмов, пользовавшихся успехом: «Плавучий театр», «Это выглядит красиво», «Оставь девушку в покое»  и других. Во многих из них Мардж снималась вместе со своим вторым мужем, хореографом Гауэром Чэмпионом. За постановку танцев в телефильме «Королева зала звездной пыли» Мардж Чэмпион удостоилась премии «Эмми».

Во время загрузки произошла ошибка.

Танцовщица также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», а также Голубую Фею из «Пиноккио».

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