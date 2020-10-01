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1 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Дарья Мороз снимается в новом смелом сериале: фото с площадки

Актеры и создатели комедийной мелодрамы «Клиника счастья» рассказали о трудностях кастинга, условности возраста и пикантных сценах — читайте в репортаже Кино Mail.ru

В Москве проходят съемки откровенного и провокационного сериала «Клиника счастья». В центре сюжета — талантливый врач-сексолог и эндокринолог Алена Липницкая. Ей 50 лет, но выглядит она на 35. Успешная, позитивная, энергичная, Алена вывела уникальную формулу счастья и мечтает поделиться ею со всем миром.

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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Каждый день в своей клинике она принимает пациентов, чьи проблемы со здоровьем уходят корнями в сексуальную жизнь, и вместе с командой врачей помогает мужчинам и женщинам излечиться и стать по-настоящему счастливыми. Но однажды идеальная жизнь Алены рушится: она узнает, что у ее мужа Константина есть вторая семья, у сына-подростка роман с учительницей, а клинику пытается забрать человек, которому она доверяла.

Возраст — не проблема

Исполнительницу роли Алены Липницкой искали больше восьми месяцев. Создатели проекта просмотрели десятки актрис разного возраста и решили, что Дарья Мороз — идеальная кандидатура. «Даша дает потрясающий диапазон, — рассказывает сценарист и продюсер „Клиники счастья“ Татьяна Арцеулова. — В нужных моментах ей 50, и это видно по глазам, а не по количеству морщинок, а в некоторые моменты, когда это нужно, она просто девочка». Сама Дарья возрастной роли не испугалась и очень обрадовалась, что продюсеры утвердили именно ее.

Я не боюсь возраста в кино и вообще в жизни. <...> Поэтому, когда я получаю классную историю, где героиня старше меня, мне это нравится, для меня это момент развития.
Дарья Мороз

Актерский состав проекта можно назвать по-настоящему звездным. Мужа главной героини, кардиолога Константина Липницкого, играет Анатолий Белый; лучшую подругу Свету Венесуэлу — Анна Уколова; директора «Клиники счастья» — Роман Маякин. Также в сериале снимаются Артем Ткаченко, Алена Михайлова, Михаил Полицеймако, Анна Антонова, Алина Алексеева, Катрин Асси, Максим Лагашкин и другие.

Sex Education по-русски

Дарья Мороз на съемках сериала «Клиника счастья»

По словам создателей, «Клиника счастья» — это очень откровенный и свободный разговор на тему, которую стыдно и не принято обсуждать даже между близкими людьми. Все истории пациентов, рассказанные в сериале, взяты из реальной медицинской практики, а у главной героини есть живой прототип.

Во время работы над сценарием Татьяна Арцеулова вдохновлялась британскими сериалами, в числе которых «Бесстыдники» и «Половое воспитание». Продюсеры и актеры «Клиники счастья» называют проект «Sex Education по-русски». Дарья Мороз призналась:

Я как раз только-только посмотрела Sex Education, который произвел на меня очень классное впечатление, и подумала, что было бы здорово, если бы такого рода проект возник у меня в жизни. И тут я получаю сценарий «Клиники счастья»!
Дарья Мороз

Актриса подчеркнула, что в сериале Netflix «о сексуальности, о телесности говорят просто, классно, и любая проблема, физиологическая или личностная, разрешается разговором», и шоураннерам «Клиники счастья» удалось повторить этот эффект.

В сериале есть элементы драмы, комедии, мелодрамы, а также медицинского детектива: пациенты Алены Липницкой врут и замалчивают проблемы, поэтому в каждом конкретном случае приходится проводить целое расследование.

Про это

Михаил Полицеймако и Алина Алексеева на съемках сериала «Клиника счастья»

Сюжет, тематика и возрастной рейтинг сериала «18+» намекают на его пикантное содержание. По словам актеров, в «Клинике счастья» будет много очень откровенных и дерзких эпизодов, которые к тому же снимались без участия дублеров.

У нас много эротических сцен. Знаете, я сначала как-то напрягся на эту тему, а потом понял, что это сторона жизни нашей. <...> Мне нравится, что Саша Кириенко (режиссер «Клиники счастья» — прим. ред.) делает это очень деликатно, красиво. Мы не переступаем порог пошлости. Поэтому я выдохнул.
Анатолий Белый

Алина Алексеева поделилась, что ей пришлось играть эротический эпизод с Михаилом Полицеймако в первый день знакомства, Катрин Асси рассказала, что благодаря поддержке Романа Маякина на съемках пикантной сцены с ним чувствовала себе комфортно, а Анна Уколова призналась: «Я обычно это не люблю, потому что снимать оголеночку — целое искусство, но в нашем кино мы показываем чистоту, красоту, у нас все легко, иронично и эротично».

Клиника счастья
2021/Россия18+драмакомедия

По словам продюсера проекта Натальи Исаковой, работа над «Клиникой счастья» продлится до конца ноября. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре МТС-ТВ весной 2021 года. Авторы уже задумываются о создании второго сезона.

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