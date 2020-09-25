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25 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»

Экстрасенсы попытаются узнать как можно больше деталей из жизни звезды
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13
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13
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На канале ТНТ готовится к премьере 21-й сезон проекта «Битва экстрасенсов». В первом выпуске зрители увидят главные этапы массового кастинга, проходившего по видеосвязи, а также звездную гостью — Ольгу Бузову.

Звезда «Дома 2» стала героиней испытания «Мистер Х». Пока ведущая пряталась под мантией, экстрасенсы пытались узнать как можно больше деталей из личной жизни девушки и раскрыть ее тайны. Бузова призналась, что некоторые участники смогли ее поразить:

Некоторые смогли меня удивить и рассказали такие вещи, о которых, кроме меня и очень близких, никто знать не мог! Многие предсказания были неожиданными. Одно из них касается телепроекта «Дом 2»!
Ольга Бузова

«Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ с 2007 года. Это российский аналог британского шоу Britain’s Psychic Challenge, в ходе которого участники выполняют различные задания, используя экстрасенсорные способности. Создателей не раз обвиняли в обмане.

5.9
Битва экстрасенсов
2007/Россия16+реалити-шоушоу талантов
Моя оценка

Премьера нового сезона состоится 26 сентября в 18.30.

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