Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках

Шэрон Стоун в шоу Watch What Happens Live рассказала, кто из коллег на съемках целовался лучше всех. Актриса заявила, что больше всего ее впечатлила близость с Робертом Де Ниро во время работы над фильмом « Казино ». Стоун объяснила, что всегда с большим уважением относилась к работе артиста. Слова звезды цитирует газета Metro:

Вероятно, из-за того, что я испытывала к нему необычайное уважение, этот момент стал для меня таким значимым. В него было так много вложено.

Стоун пошутила, что была настолько влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе. Актриса добавила, что экранные поцелуи с другими коллегами по съемочной площадке, в том числе с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Майклом Дугласом, не могут сравниться с тем, что она испытала при работе с Де Ниро.