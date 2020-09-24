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24 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках

Актриса вспомнила работу над фильмом «Казино»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Шэрон Стоун в шоу Watch What Happens Live рассказала, кто из коллег на съемках целовался лучше всех. Актриса заявила, что больше всего ее впечатлила близость с Робертом Де Ниро во время работы над фильмом «Казино». Стоун объяснила, что всегда с большим уважением относилась к работе артиста. Слова звезды цитирует газета Metro:

Новость
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Вероятно, из-за того, что я испытывала к нему необычайное уважение, этот момент стал для меня таким значимым. В него было так много вложено.
Шэрон Стоун

Стоун пошутила, что была настолько влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе. Актриса добавила, что экранные поцелуи с другими коллегами по съемочной площадке, в том числе с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Майклом Дугласом, не могут сравниться с тем, что она испытала при работе с Де Ниро.

За роль в «Казино» актриса удостоилась «Золотого глобуса» и получила номинацию на «Оскар». Фильм, вышедший в 1995 году, рассказал о мастере игры на тотализаторе, которому боссы мафии решили доверить управление казино в Лас-Вегасе. Кроме Де Ниро и Стоун, в картине Мартина Скорсезе снялись Джо Пеши, Кевин Поллак.

8.0
Казино
1995/США, Франция16+драмабиографиякриминал
Моя оценка

Шэрон Стоун также играла в картинах «Основной инстинкт», «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Быстрый и мертвый», «Щепка» и других.

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