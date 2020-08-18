Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примут участие в живой читке сценария комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», сообщает Daily Mail. Помимо звезд, которые ранее состояли в браке, к событию присоединятся Джимми Киммел, Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайа ЛаБаф, Морган Фриман и Генри Голдинг, а также звезда оригинального фильма Шон Пенн.
Как будут распределены роли между актерами, пока не сообщается: это станет известно непосредственно в ходе трансляции.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Знаменитости изредка пересекались на съемочной площадке. В 2001 году Питт появился в качестве приглашенной звезды в сериале «Друзья», одной из главных актрис которого была Энистон.
«Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» — культовая молодежная комедия восьмидесятых, ставшая стартовой площадкой для будущих звезд Голливуда: Шона Пенна, Фореста Уитакера и Эрика Столца.