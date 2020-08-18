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18 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года

Актеры поучаствуют в читке сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Дженнифер Энистон и Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примут участие в живой читке сценария комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», сообщает Daily Mail. Помимо звезд, которые ранее состояли в браке, к событию присоединятся Джимми Киммел, Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайа ЛаБаф, Морган Фриман и Генри Голдинг, а также звезда оригинального фильма Шон Пенн.

Мероприятие, направленное на сбор средств для благотворительного фонда Шона Пенна, будет транслироваться онлайн 21 августа.

Как будут распределены роли между актерами, пока не сообщается: это станет известно непосредственно в ходе трансляции.

Кадр из фильма «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“».

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Знаменитости изредка пересекались на съемочной площадке. В 2001 году Питт появился в качестве приглашенной звезды в сериале «Друзья», одной из главных актрис которого была Энистон.

6.1
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
1982/США18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

«Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» — культовая молодежная комедия восьмидесятых, ставшая стартовой площадкой для будущих звезд Голливуда: Шона Пенна, Фореста Уитакера и Эрика Столца.

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