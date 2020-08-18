Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года

Как будут распределены роли между актерами, пока не сообщается: это станет известно непосредственно в ходе трансляции.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Знаменитости изредка пересекались на съемочной площадке. В 2001 году Питт появился в качестве приглашенной звезды в сериале «Друзья», одной из главных актрис которого была Энистон.