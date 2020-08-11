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11 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»

Актриса станет участницей проекта про фигурное катание

Ирина Пегова намекнула, что примет участие в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период» на «Первом канале». В инстаграме актриса опубликовала кадры, на которых позирует среди коньков для фигурного катания.

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Ирина Пегова

Подписчики артистки сошлись во мнении, что речь идет именно о «Ледниковом периоде», а некоторые поклонники, ссылаясь на сториз Ирины, заверили в комментариях, что уже известен партнер звезды по проекту. По данным фан-аккаунтов, им станет 48-летний фигурист Алексей Тихонов.

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Спортсмен ранее участвовал в шоу, где в разных сезонах выступал в паре с Екатериной Стриженовой, Алисой Гребенщиковой, Анитой Цой и Аленой Бабенко.

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Что касается Пеговой, то участие в спортивных телепроектах для актрисы не в новинку: в 2015 году она стала победительницей девятого сезона талант-шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».

Шоу «Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В разные годы в проекте участвовали Чулпан Хаматова, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Леонид Закошанский, Вера Брежнева и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».

6.8
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
Моя оценка

О запуске нового сезона стало известно в начале августа. В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается: «Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!».

Премьера ожидается в конце сентября. Состав членов жюри, тренеров и имена ведущих пока не называются.

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