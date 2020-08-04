25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли

Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» Женю Ковалеву — внучку главных героев, — снимается во втором сезоне комедийного сериала «Папик». Кадр со съемочной площадки в образе своей героини актриса опубликовала в инстаграме.
«Папик 2», — лаконично подписала Кошмал фото. Какая именно роль досталась ей в проекте, актриса не уточнила.
Съемки второго сезона «Папика» стартовали в конце июля и проходят в Одесской области.
Над сериалом работает студия «Квартал 95», которая снимает и «Сватов». По данным пресс-службы компании, главные роли в шоу повторят Станислав Боклан, Дарья Петрожицкая («Мираж») и Эльдар Кабиров. Помимо Кошмал, в новых эпизодах к касту сериала присоединятся Дмитрий Суржиков и Алексей Тритенко («Ветреная женщина»).
Первый сезон сериала «Папик» вышел в российский телеэфир в январе 2020 года. Шоу рассказывало о харизматичном пенсионере Александре, который, потеряв былую популярность и работу, хочет свести счеты с жизнью, однако, благодаря стечению обстоятельств, вместо этого начинает жить с чистого листа.
Дата выхода второго сезона пока не сообщается.