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4 августа 2020, Кино Mail.ruновость

25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли

Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»

Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» Женю Ковалеву — внучку главных героев, — снимается во втором сезоне комедийного сериала «Папик». Кадр со съемочной площадки в образе своей героини актриса опубликовала в инстаграме.

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«Папик 2», — лаконично подписала Кошмал фото. Какая именно роль досталась ей в проекте, актриса не уточнила.

Съемки второго сезона «Папика» стартовали в конце июля и проходят в Одесской области.

5.4
Папик
2019/Украина16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Над сериалом работает студия «Квартал 95», которая снимает и «Сватов». По данным пресс-службы компании, главные роли в шоу повторят Станислав Боклан, Дарья Петрожицкая («Мираж») и Эльдар Кабиров. Помимо Кошмал, в новых эпизодах к касту сериала присоединятся Дмитрий Суржиков и Алексей Тритенко («Ветреная женщина»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый сезон сериала «Папик» вышел в российский телеэфир в январе 2020 года. Шоу рассказывало о харизматичном пенсионере Александре, который, потеряв былую популярность и работу, хочет свести счеты с жизнью, однако, благодаря стечению обстоятельств, вместо этого начинает жить с чистого листа. 

Дата выхода второго сезона пока не сообщается.

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