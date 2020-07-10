Сериал о юной ведьме Сабрине внезапно решили закрыть

Стриминговая платформа Netflix объявила, что закрывает сериал о юной ведьме «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвертый сезон, который выйдет в 2020 году, станет последним, сообщает Variety. Шоураннер Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») отметил, что работа над сериалом была для него честью с первого дня:
Все актеры, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла любимую всеми ведьму-подростка, приносили абсолютную радость. Я благодарен команде, сценаристам, редакторам, ассистентам и всем за то, что они вложили столько любви в это мрачное шоу мечты.
Продюсер и сценарист поблагодарил Netflix и других партнеров за возможность рассказать историю так, как хотелось ему и его коллегам. «С нетерпением жду момента, когда все увидят четвертую часть», — заключил Агирре-Сакаса. В сети также были опубликованы кадры из готовящихся к выходу заключительных эпизодов сериала.
Первая часть сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», основанного на комиксах от Archie Comics, вышла на Netflix в 2018 году. В шоу играют Кирнан Шипка, Миранда Отто («Властелин колец: Возвращение короля»), Ричард Койл. В отличие от популярного в девяностых и нулевых комедийного шоу «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в роли Сабрины, сериал Агирре-Сакаса снят в жанре хоррор-драмы, а из главной героини пытаются сделать слугу Сатаны.