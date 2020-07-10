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10 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Сериал о юной ведьме Сабрине внезапно решили закрыть

Четвертый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» станет последним
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10
фотографий
10
фотографий
Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Стриминговая платформа Netflix объявила, что закрывает сериал о юной ведьме «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвертый сезон, который выйдет в 2020 году, станет последним, сообщает Variety. Шоураннер Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») отметил, что работа над сериалом была для него честью с первого дня:

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Все актеры, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла любимую всеми ведьму-подростка, приносили абсолютную радость. Я благодарен команде, сценаристам, редакторам, ассистентам и всем за то, что они вложили столько любви в это мрачное шоу мечты.

Продюсер и сценарист поблагодарил Netflix и других партнеров за возможность рассказать историю так, как хотелось ему и его коллегам. «С нетерпением жду момента, когда все увидят четвертую часть», — заключил Агирре-Сакаса. В сети также были опубликованы кадры из готовящихся к выходу заключительных эпизодов сериала.

Первая часть сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», основанного на комиксах от Archie Comics, вышла на Netflix в 2018 году. В шоу играют Кирнан Шипка, Миранда Отто («Властелин колец: Возвращение короля»), Ричард Койл. В отличие от популярного в девяностых и нулевых комедийного шоу «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в роли Сабрины, сериал Агирре-Сакаса снят в жанре хоррор-драмы, а из главной героини пытаются сделать слугу Сатаны.

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