Сериал о юной ведьме Сабрине внезапно решили закрыть

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Стриминговая платформа Netflix объявила, что закрывает сериал о юной ведьме «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвертый сезон, который выйдет в 2020 году, станет последним, сообщает Variety. Шоураннер Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») отметил, что работа над сериалом была для него честью с первого дня:

Все актеры, начиная с Кирнан Шипка , которая блестяще сыграла любимую всеми ведьму-подростка, приносили абсолютную радость. Я благодарен команде, сценаристам, редакторам, ассистентам и всем за то, что они вложили столько любви в это мрачное шоу мечты.

Продюсер и сценарист поблагодарил Netflix и других партнеров за возможность рассказать историю так, как хотелось ему и его коллегам. «С нетерпением жду момента, когда все увидят четвертую часть», — заключил Агирре-Сакаса. В сети также были опубликованы кадры из готовящихся к выходу заключительных эпизодов сериала.