Елена Проклова появится в сериале «Первого»: кадры со съемок

Это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала. Чтобы лучше понять своего персонажа, я встречался с офицерами-подводниками, это определенная каста военно-морского флота. Для того, чтобы лучше вжиться в роль, я изучал военную литературу. Ну и очень помог личный опыт службы в армии.