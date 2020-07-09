Елена Проклова появится в сериале «Первого»: кадры со съемок

На «Первом канале» готовится к показу сериал «Андреевский флаг», главные роли в котором исполнили Дмитрий Миллер и Анатолий Васильев. Режиссером стал Виталий Воробьев («Десантура»).
В центре сюжета — вице-адмирал Балтийского флота (Васильев), который уходит в отставку и начинает проникаться проблемами своих близких — сына (Миллер), дочери, внука. В роли супруги главного героя появится 66-летняя Елена Проклова, в последние годы редко снимающаяся в кино.
Дмитрий Миллер, сыгравший сына персонажей Васильева и Прокловой, отметил:
Это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала. Чтобы лучше понять своего персонажа, я встречался с офицерами-подводниками, это определенная каста военно-морского флота. Для того, чтобы лучше вжиться в роль, я изучал военную литературу. Ну и очень помог личный опыт службы в армии.
По словам актера, фильм интересен не только своим звездным составом, но и, к примеру, костюмами, которые разрабатывал модельер Валентин Юдашкин — он же некоторое время назад создавал коллекцию формы для сухопутных войск и военно-морского флота.
Работа над проектом проходила в Калининграде, Светлогорске, Балтийске. В кадр попали члены экипажей настоящих кораблей и кадры учений.
Премьера сериала ожидается 13 июля, в 21.30.