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9 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Елена Проклова появится в сериале «Первого»: кадры со съемок

Приключенческая драма расскажет об офицерах Балтийского флота — их службе и семейной жизни
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На «Первом канале» готовится к показу сериал «Андреевский флаг», главные роли в котором исполнили Дмитрий Миллер и Анатолий Васильев. Режиссером стал Виталий Воробьев («Десантура»).

В центре сюжета — вице-адмирал Балтийского флота (Васильев), который уходит в отставку и начинает проникаться проблемами своих близких — сына (Миллер), дочери, внука. В роли супруги главного героя появится 66-летняя Елена Проклова, в последние годы редко снимающаяся в кино.

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Елена Проклова с Анатолием Васильевым и Борисом Щербаковым на съемках

Дмитрий Миллер, сыгравший сына персонажей Васильева и Прокловой, отметил:

Это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала. Чтобы лучше понять своего персонажа, я встречался с офицерами-подводниками, это определенная каста военно-морского флота. Для того, чтобы лучше вжиться в роль, я изучал военную литературу. Ну и очень помог личный опыт службы в армии.
Дмитрий Миллер

По словам актера, фильм интересен не только своим звездным составом, но и, к примеру, костюмами, которые разрабатывал модельер Валентин Юдашкин — он же некоторое время назад создавал коллекцию формы для сухопутных войск и военно-морского флота.

Работа над проектом проходила в Калининграде, Светлогорске, Балтийске. В кадр попали члены экипажей настоящих кораблей и кадры учений. 

Премьера сериала ожидается 13 июля, в 21.30.

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