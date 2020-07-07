Терон заменят молодой актрисой в приквеле «Безумного Макса»

44-летняя Шарлиз Терон не будет сниматься в приквеле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» — режиссер Джордж Миллер решил отдать роль героини Фуриосы более молодой актрисе. Ее имя пока не называется, но известно, что девушка будет чуть старше 20 лет. В интервью The Hollywood Reporter Терон призналась, что ей было трудно смириться с решением постановщика: