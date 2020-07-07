Терон заменят молодой актрисой в приквеле «Безумного Макса»

44-летняя Шарлиз Терон не будет сниматься в приквеле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» — режиссер Джордж Миллер решил отдать роль героини Фуриосы более молодой актрисе. Ее имя пока не называется, но известно, что девушка будет чуть старше 20 лет. В интервью The Hollywood Reporter Терон призналась, что ей было трудно смириться с решением постановщика:
Конечно, это немного разбивает мне сердце. Я обожаю свою героиню и очень благодарна, что мне посчастливилось принять участие в ее создании. Она навсегда останется той, о ком я буду вспоминать с большой нежностью.
Тем не менее, Терон отметила, что уважает Миллера и желает ему всего наилучшего. «Я хочу, чтобы история продолжалась, и если он выбрал такой вариант развития событий, то я ему доверяю», — сообщила актриса.
«Безумный Макс: Дорога ярости» стал перезапуском оригинальной трилогии («Безумный Макс», «Безумный Макс 2: Воин дороги», «Безумный Макс 3: Под куполом грома») о полицейском, живущем в мире будущего. Фильм вышел в 2015 году, ключевые роли, помимо Терон, в нем сыграли Том Харди, Зои Кравиц, Николас Холт, Роузи Хантингтон-Уайтли. В настоящее время в разработке находится приквел истории — лента «Безумный Макс: Пустошь», которая расскажет предысторию героини по имени Фуриоса.