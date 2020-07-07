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7 июля 2020, Lenta.Ruновость

Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии

Решение суда в отношении режиссера вступает в силу 7 июля
Кирилл Серебренников | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отказался подавать жалобу на приговор Мещанского районного суда из-за депрессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Харитонова. Иноформагентство приводит слова юриста:

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Он [Серебренников] очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб.

Уточняется, что срок подачи жалобы истекает 6 июля. 7 июля вступает в силу приговор в отношении режиссера.

Ранее обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения и штрафу. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

Суд взыскал с фигурантов дела 129 млн руб. по иску Министерства культуры. В Мещанский суд Москвы поступили жалобы от Алексея Малобродского и Юрия Итина.

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