Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отказался подавать жалобу на приговор Мещанского районного суда из-за депрессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Харитонова. Иноформагентство приводит слова юриста:
Он [Серебренников] очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб.
Уточняется, что срок подачи жалобы истекает 6 июля. 7 июля вступает в силу приговор в отношении режиссера.
Ранее обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения и штрафу. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».
Суд взыскал с фигурантов дела 129 млн руб. по иску Министерства культуры. В Мещанский суд Москвы поступили жалобы от Алексея Малобродского и Юрия Итина.