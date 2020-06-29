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29 июня 2020, Газета.Ruновость

В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19

Лента расскажет о начале эпидемии в Китае
Источник: Legion-Media.ru

Голливудская компания SK Global начала работу над новым фильмом, который расскажет о первых неделях распространения коронавируса в Китае и самоотверженной работе врачей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Сценаристом выступит обладатель «Оскара» Чарльз Рэндольф («Игра на понижение», «Скандал»). Картина также станет его режиссерским дебютом. По словам Рэндольфа, картина станет медицинской драмой:

Чем глубже мы копаем, тем больше узнаем о случившемся в Ухани. Одно дело — бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме.

Основная часть съемок должна пройти в Китае. Другие подробности о грядущем фильме пока не сообщаются.

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