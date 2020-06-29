В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19

Голливудская компания SK Global начала работу над новым фильмом, который расскажет о первых неделях распространения коронавируса в Китае и самоотверженной работе врачей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценаристом выступит обладатель «Оскара» Чарльз Рэндольф («Игра на понижение», «Скандал»). Картина также станет его режиссерским дебютом. По словам Рэндольфа, картина станет медицинской драмой:
Чем глубже мы копаем, тем больше узнаем о случившемся в Ухани. Одно дело — бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме.
Основная часть съемок должна пройти в Китае. Другие подробности о грядущем фильме пока не сообщаются.