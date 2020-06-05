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5 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой

Кирилл Андреев стал гостем программы «Секрет на миллион»
6
фотографий

Гостем нового выпуска передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Певец рассказал о своем романе с Жанной Фриске и раскрыл подробности личной жизни других участников коллектива.

Кирилл Андреев выступает в группе «Иванушки International» с момента ее основания — 1995 года. Коллектив создал продюсер Игорь Матвиенко. Коллегами певца по группе на данный момент являются Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

4.1
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Выпуск передачи с солистом «Иванушек International» выйдет на НТВ 6 июня в 20.50.

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