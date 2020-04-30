Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии

«Первый канал» готовит к показу спецвыпуск тревел-шоу Жанны Бадоевой «Жизнь других», получивший название «Италия в период коронавируса». Телезвезда, которая ранее вела «Орла и решку», сняла передачу о том, как жители самых зараженных районов страны переживают пандемию.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Съемки прошли в центральных и северных городах страны, наиболее пострадавших от коронавируса: во Флоренции, Сиене, Болонье, Милане, Бергамо, Вероне. Бадоева пообщалась с мэрами, экологами, медиками, учителями, семьями с детьми и другими итальянцами, находящимися в изоляции уже около двух месяцев. Ведущая также взяла интервью у главврача инфекционной больницы Бергамо. Бадоева, которая сама несколько последних лет живет в Италии, отметила:

Вся Италия с нетерпением ждет 4 мая, с этого дня премьер-министр обещал начать снимать ограничения. Но всем понятно, что резкого выхода с карантина за один день не будет. Официально объявили, что с 11 мая открываются салоны красоты, и итальянки уже начали записываться к парикмахерам. Маленькая, но радость. Жанна Бадоева

Тревел-шоу «Жизнь других» рассказывает о жизни и быте иностранцев: что они едят, сколько тратят на коммунальные платежи, как выглядят их больницы. Герои программы, согласившиеся пустить съемочную группу к себе домой, честно рассказывают о привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. Программа выходит на «Первом канале» с февраля 2019 года.