Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Телеканалы крупнейших российских медиахолдингов поддержали масштабную акцию «Оставайся дома». Ведущие в новом совместном ролике призвали зрителей соблюдать режим самоизоляции для победы над пандемией коронавируса.
В заявлении холдингов «Газпром-Медиа», ВГТРК и Национальной Медиа Группы уточняется:
К международной акции «Оставайся дома» присоединились 17 российских федеральных телеканалов: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ 4, 2х2, СТС, «Че», «Домашний», СТС Kids, СТС Love. С 29 марта телеканалы разместили в своем эфире межпрограммные заставки с призывом оставаться дома.
В акции, представляя телеканалы, приняли участие Дмитрий Борисов, Вадим Такменев, Лиза Арзамасова, Сергей Светлаков, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко, Гарик Харламов, Юрий Стоянов и многие другие звезды ТВ, а также анимационные герои Коржик, Компот и Карамелька.
Телеведущие из дома записали на телефон видеообращения, в которых призвали смотреть конкурентов и напомнили, что лучше всего в непростое время оставаться дома. Так, Харламов заключил в конце обращения:
Не важно, что ты смотришь. Важно, что ты остался дома.
В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, граждан призывают остаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. В Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции.