Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ

К международной акции «Оставайся дома» присоединились 17 российских федеральных телеканалов: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ 4, 2х2, СТС, «Че», «Домашний», СТС Kids, СТС Love. С 29 марта телеканалы разместили в своем эфире межпрограммные заставки с призывом оставаться дома.

Телеведущие из дома записали на телефон видеообращения, в которых призвали смотреть конкурентов и напомнили, что лучше всего в непростое время оставаться дома. Так, Харламов заключил в конце обращения: