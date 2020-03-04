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4 марта 2020, Кино Mail.ruновость

«Роль всей моей жизни»: Хью Джекман отметил трехлетие «Логана»

Актер поделился с поклонниками серией снимков, на которых изображен в роли мутанта, и поблагодарил их за вареную курицу

Прошло три года со дня выхода на большие экраны фантастического боевика «Логан». 51-летний Хью Джекман в честь такой даты показал в инстаграме снимки в образе мутанта Росомахи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актер написал:

Три года назад в этот день вышел «Логан». Спасибо за долгие (серьезно, очень долгие) годы пота и вареной курицы и за роль всей моей жизни!
Хью Джекман

Напомним, подготовка к съемкам в образе Росомахи требовала от актера набора мышечной массы в сжатые сроки, а значит — немалых физических усилий и соблюдения строгой диеты.

Спин-офф основанной на комиксах Marvel франшизы «Люди Икс» «Логан» вышел в 2017 году. Это последний фильм, в котором супергероя-мутанта Росомаху сыграл Хью Джекман. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, в картине также снялись Бойд Холбрук и Патрик Стюарт.

Джекман воплотил Росомаху также в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный».

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