«Роль всей моей жизни»: Хью Джекман отметил трехлетие «Логана»

Прошло три года со дня выхода на большие экраны фантастического боевика «Логан». 51-летний Хью Джекман в честь такой даты показал в инстаграме снимки в образе мутанта Росомахи.
Актер написал:
Три года назад в этот день вышел «Логан». Спасибо за долгие (серьезно, очень долгие) годы пота и вареной курицы и за роль всей моей жизни!
Напомним, подготовка к съемкам в образе Росомахи требовала от актера набора мышечной массы в сжатые сроки, а значит — немалых физических усилий и соблюдения строгой диеты.
Спин-офф основанной на комиксах Marvel франшизы «Люди Икс» «Логан» вышел в 2017 году. Это последний фильм, в котором супергероя-мутанта Росомаху сыграл Хью Джекман. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, в картине также снялись Бойд Холбрук и Патрик Стюарт.
Джекман воплотил Росомаху также в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный».