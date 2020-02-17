Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле

«Муз-ТВ» начал вещание в 1996 году. В 2003 году телеканал учредил одноименную премию, которая является одной из самых престижных в российском шоу-бизнесе. Традиционный гала-концерт, в ходе которого артистам вручают награды за достижения в популярной музыке, проходит ежегодно в июне и неизменно становится одним из крупнейших музыкальных событий года.