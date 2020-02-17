Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле

В честь Дня всех влюбленных телеканал «Муз-ТВ» организовал в Государственном Кремлевском дворце масштабный праздничный концерт. Главные хиты о любви на сцене исполнили Алсу, Лолита Милявская, Нюша, Валерия, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Анна Семенович, Юлианна Караулова, Александр Ревва, Анита Цой, Виктория Дайнеко, Юлия Ковальчук, Катя Лель, Митя Фомин, Зара и другие.
Также на сцену вышли группы «А’Студио» и «Фабрика».
«Муз-ТВ» начал вещание в 1996 году. В 2003 году телеканал учредил одноименную премию, которая является одной из самых престижных в российском шоу-бизнесе. Традиционный гала-концерт, в ходе которого артистам вручают награды за достижения в популярной музыке, проходит ежегодно в июне и неизменно становится одним из крупнейших музыкальных событий года.