Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
13 фильмов
Ограбления и аллигаторы: 13 драйвовых боевиков последних лет
20 фильмов
Райские холмы и звезды: 20 удивительно красивых новых фильмов
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
28 января 2020, Lenta.Ruновость

Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость

По результатам опроса был составлен список публичных людей, которых респонденты называли чаще всего
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Наибольшее доверие из знаменитостей у россиян вызывает телеведущий Иван Ургант. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», опросившего жителей страны. В тройку лидеров по уровню доверия вошли еще один ведущий — коллега Урганта по «Первому каналу» Дмитрий Нагиев, — а также актер Константин Хабенский.

В топ-10 попали ведущий телеканала «Россия 1», генеральный продюсер канала «Спас» Борис Корчевников, актер Иван Охлобыстин. Среди лидеров по доверию россияне также назвали режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова.

Новость
Назван самый узнаваемый российский телеведущий

Замкнули десятку продюсер Алексей Пиманов, известный по передаче «Человек и закон», а также блогерша и ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. В двадцатку наиболее уважаемых россиянами персон вошли актриса, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Гарик Мартиросян, журналист, автор программы «Намедни» Леонид Парфенов. На двадцатой строчке разместился ведущий НТВ Сергей Малоземов, знакомый зрителям по проектам «Чудо техники» и «Идея на миллион».

Исследователи считают, что россияне выражают большее доверие публичному человеку, который развивает сразу несколько амплуа — актера, телеведущего, режиссера или блогера.

Опрос проводился среди городов с населением выше 100 тысяч человек.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Анастасия Ивлеева
Дмитрий Нагиев
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Никита Михалков
Гарик Мартиросян
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Леонид Парфенов
Иван Охлобыстин
Назван лучший турецкий сериал
Филипп Киркоров
Иван Ургант
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Гарик Харламов
Константин Хабенский
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Борис Корчевников
Лариса Гузеева
Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
Назван лучший турецкий актер
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Назван худший фильм 2019 года
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Познера наградят за мужество и профессионализм
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере
Назван любимый новогодний фильм россиян
Кинокритики США назвали лучший фильм года
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи
Ротару, Гагарина, Билан выступят на «Песне года 2019»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!»
Боярская и Матвеев снова поработали вместе
От Бузовой до Собчак: звездные реалити-шоу, которые нас удивили
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Назван лучший хоррор десятилетия
Нагиев, Бондарчук и бывший муж Анфисы Чеховой на съемках «Кухни»
Высоцкая поддержала мужа на показе фильма «Грех» в Риме
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Хотиненко отреагировал на «доску позора» кинематографистов
Драма с Биланом возглавила список российских фильмов-должников
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
Ургант снялся в пародии на фильм «Джокер»
Охлобыстин покажет жизнь своей семьи в реалити-шоу: первые кадры
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
Пересильд, Исакова и Хабенский вместе снимаются в новом фильме
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Коза-мутант с «человеческим лицом» шокировала деревню. Видео
Самая красивая женщина мира появилась в прозрачном платье. Видео
Новости
Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
Назван лучший турецкий сериал
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Дауни-младший запросил «нелепую» сумму за возвращение в Marvel
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Валентина Талызина отмечает 85-летие
Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в новой «Матрице»
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Светлане Ходченковой — 37: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие
Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали
Священники спели на русском языке и покорили французский «Голос»
Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Subaru в России: кроссовер Ascent и новый Outback Subaru планирует начать поставку на российский рынок нового большого кроссовера Ascent
Дети
Психолог рассказала, как быстро успокоиться в любой ситуации О простых приемах, которые помогут снизить накал эмоций, рассказывает психолог фонда «Свет в руках»
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь