Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость

Наибольшее доверие из знаменитостей у россиян вызывает телеведущий Иван Ургант. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», опросившего жителей страны. В тройку лидеров по уровню доверия вошли еще один ведущий — коллега Урганта по «Первому каналу» Дмитрий Нагиев, — а также актер Константин Хабенский.