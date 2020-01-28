Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость

Наибольшее доверие из знаменитостей у россиян вызывает телеведущий Иван Ургант. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», опросившего жителей страны. В тройку лидеров по уровню доверия вошли еще один ведущий — коллега Урганта по «Первому каналу» Дмитрий Нагиев, — а также актер Константин Хабенский.
В топ-10 попали ведущий телеканала «Россия 1», генеральный продюсер канала «Спас» Борис Корчевников, актер Иван Охлобыстин. Среди лидеров по доверию россияне также назвали режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова.
Замкнули десятку продюсер Алексей Пиманов, известный по передаче «Человек и закон», а также блогерша и ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. В двадцатку наиболее уважаемых россиянами персон вошли актриса, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Гарик Мартиросян, журналист, автор программы «Намедни» Леонид Парфенов. На двадцатой строчке разместился ведущий НТВ Сергей Малоземов, знакомый зрителям по проектам «Чудо техники» и «Идея на миллион».
Опрос проводился среди городов с населением выше 100 тысяч человек.