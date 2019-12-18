Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма

Идея сделать про Эдуарда Сурового кино возникла давно. Персонаж колоритный, узнаваемый, люди его любят. Поэтому сначала мы думали над полным метром или сериалом. Но лично я горел идеей сделать документальный фильм, я большой поклонник этого жанра и хотел сделать нечто подобное для нашей страны.