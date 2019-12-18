Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма

В Москве прошла премьера комедийного мокьюментари-байопика «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» о выдуманном барде, который знаком зрителям благодаря миниатюрам Гарика Харламова в шоу Comedy Club. Фильм представили исполнитель главной роли Гарик Харламов, а также другие снявшиеся в ленте актеры: Кристина Асмус, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Тимати, Лариса Рубальская.
Гостями премьеры стали возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, Александр Ревва, Тимур Батрутдинов, Сергей Бурунов, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Азамат Мусагалиев, Глюкоза, Нурлан Сабуров, Нюша, Вадим Галыгин, Яна Кошкина, Андрей Гайдулян, Настасья Самбурская, Марина Кравец и другие.
«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» — это псевдодокументальное расследование канала ТНТ об Эдуарде Суровом, который, по сюжету фильма, оказался реально существовавшим бардом с тяжелой судьбой. О феномене Сурового и его становлении как артиста с экрана рассуждают Иван Ургант, Максим Фадеев, Михаил Боярский и другие знаменитости.
Представляя картину, Харламов назвал ее настоящим экспериментом. Шоумен отметил, что 2,5 года думал, как снять первое мокьюментари на российском телевидении:
Идея сделать про Эдуарда Сурового кино возникла давно. Персонаж колоритный, узнаваемый, люди его любят. Поэтому сначала мы думали над полным метром или сериалом. Но лично я горел идеей сделать документальный фильм, я большой поклонник этого жанра и хотел сделать нечто подобное для нашей страны.
В свою очередь, Галкин считает, что фильм о барде станет новым словом в документальных фантазийных фильмах. «Поверьте, то, что Сурового не было – это величайшая мистификация наших дней», — отметил юморист.
Телезрителям фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» покажут 30 декабря в 21.30 на ТНТ.