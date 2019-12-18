Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера девятого эпизода саги «Звездные войны» — фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». На показе побывали Ирина Горбачева, Влад Соколовский, Евгения Малахова, Никита Еленев, Сергей Лукьяненко, Ксения Суркова, Анна Александрова, Ирина Безрукова, Оксана Карас и другие знаменитости.
Действие фильма разворачивается спустя год после событий восьмого эпизода.
Отметим, в Голливуде ранее состоялась мировая премьера ленты «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Фильм представили актеры Адам Драйвер, Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Билли Ди Уильямс, режиссер Джей Джей Абрамс. Выход картины поддержали исполнитель роли Хана Соло в оригинальной трилогии и новых фильмах студии Disney Харрисон Форд, Зои Дешанель, работавшие над сериалом «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» Джон Фавро и Педро Паскаль, Стивен Спилберг, Спайк Ли и другие. По красной дорожке также прошли Чубакка и штурмовики — герои космической саги.