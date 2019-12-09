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9 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»

Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
70
фотографий
70
фотографий
70
фотографий

В Москве прошел традиционный праздничный концерт «Песня года 2019», запись которого телезрителям покажут в первые дни 2020-го. Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В этом году фотозона, где исполнители обращаются к телезрителям с поздравлениями и пожеланиями, была стилизована под вагон-ресторан, посетителями которого стали Дед Мороз и белые медведи.

На сцене музыкального фестиваля собрались все звезды российского шоу-бизнеса: Анжелика Варум и Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Дима Билан, Лолита Милявская, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Александр Буйнов, Валерий Леонтьев, Жасмин, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Олег Газманов, Игорь Николаев и другие.

Одним из главных событий вечера стало появление Софии Ротару, которая в прошлый раз отказалась от участия в концерте. Как сообщает РИА «Новости», звезда обратилась к поклонникам со сцены:

Я очень по вам скучала.
София Ротару
Во время загрузки произошла ошибка.

На концерте прозвучали главные хиты 2019 года, а их авторам раздали дипломы лауреатов фестиваля.

Телеверсию концерта «Песня года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1».

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