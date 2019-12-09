Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»

В Москве прошел традиционный праздничный концерт «Песня года 2019», запись которого телезрителям покажут в первые дни 2020-го. Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В этом году фотозона, где исполнители обращаются к телезрителям с поздравлениями и пожеланиями, была стилизована под вагон-ресторан, посетителями которого стали Дед Мороз и белые медведи.