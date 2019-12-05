Бледанс и другие звезды на премьере фильма с Касселем в Москве

Фильм рассказывает о специалистах, которые 20 лет работают с детьми с аутизмом. Они разработали свой собственный метод общения с особенными ребятами и делятся им с родителями, помогая людям найти контакт с собственными детьми. ТАСС цитирует Касселя, выступившего на презентации картины: