Бледанс и другие звезды на премьере фильма с Касселем в Москве

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Особенные», который представили исполнители главных ролей Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано (вместе они сняли комедию «1+1», номинированную на «Золотой глобус»).
Гостями показа стали Анна Цуканова-Котт, Степан Михалков, Ольга Ломоносова, Игорь Верник, Янина Студилина, Евгения Малахова.
Фильм рассказывает о специалистах, которые 20 лет работают с детьми с аутизмом. Они разработали свой собственный метод общения с особенными ребятами и делятся им с родителями, помогая людям найти контакт с собственными детьми. ТАСС цитирует Касселя, выступившего на презентации картины:
Это тот уникальный случай, когда кино может что-то изменить в реальной жизни.
В российский прокат лента выходит 16 января 2020 года.