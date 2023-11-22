Наверх

Желание

Wish

2023мультфильмымюзиклприключениясемейныйфэнтези
Подробнее

Сюжет фильма:

17-летняя Аша живет у Пиренейского полуостра, в удивительной стране Росас, известной как Королевство желаний. Люди приезжают сюда со всего света, чтобы передать свои самые сокровенные желания королю Магнифико, который обещает исполнить их — когда-нибудь. Только он может решить, какие желания сбудутся и когда. Однажды Аша загадывает такое мощное желание, что на него откликается космическая сила — маленький шарик беграничной энергии, именуемый Звездой. С его помощью, а также вместе со своим верным говорящим козленком Валентино, Аше предстоит одолеть коварного Магнифико, спасти свой народ и доказать, что человеку подвластно все. Стоит только захотеть!

Режиссеры
Крис Бак, Фавн Вирасунторн
В ролях
Ариана ДеБос, Алан Тьюдик, Крис Пайн
Страна
США
Премьера
22 ноября (Мир)
Подробнее
Трейлер
Кадры
Читайте также
«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС
Лолита объяснила, почему отказалась от роли в «Утомленных солнцем 2»
​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Актер «Гарри Поттера» поддержал Джоан Роулинг после призывов к бойкоту нового шоу
Меньшиков заявил об отсутствии выдающихся актерских способностей у Бодрова-мл.
Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе
Режиссер «Форсажа 10» намекнул на сцены с героем погибшего Пола Уокера
Харрисон Форд не появится в сериале Disney об Индиане Джонсе
Звезда «Папиных дочек» призналась, что в работе ее мотивирует ипотека
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Фильм «Вызов» собрал за выходные около полумиллиарда рублей
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы
Звезда Marvel назвала выполнение трюков без дублеров пустой тратой времени
День Земли: 6 важных и предостерегающих фильмов о планете и экологии
Клуни вспомнил, как Депп отказался сниматься в «Друзьях Оушена»
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале
Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой
От Алисы до Мальвины: что стало с актерами-кумирами из советских фильмов детства
Уже онлайн: любопытные киноновинки, которые вы могли пропустить в кино
Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи
Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста
Все новости
Новые трейлеры
Желание
Тизер-трейлер (англ.)
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трейлер (англ.)
Следующий гол — победный
Трейлер (англ.)
Призраки в Венеции
Тизер-трейлер (англ.)
Платонические отношения
Трейлер (англ.)
И просто так
Тизер (2 сезон, англ.)
Черное зеркало
Тизер (6 сезон, англ.)
Стоп-слово
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Желание (Wish, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Желание. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Желание, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь