В 2015 году в маленьком подмосковном городе случается трагедия, о которой узнает вся страна, — ученица местной школы кончает жизнь самоубийством. Расследовать произошедшее отправляют двух следователей — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. То, что сначала казалось тупиковым делом, которое стоит внимания только из-за интереса общественности, в итоге превращается в пятилетнее расследование, переворачивающее жизни героев.

«Белый список» — детектив, сюжет которого основан на деле «Синих китов».