Наверх

Белый список

20232 ч. драмадетективкриминал

Сюжет фильма:

В 2015 году в маленьком подмосковном городе случается трагедия, о которой узнает вся страна, — ученица местной школы кончает жизнь самоубийством. Расследовать произошедшее отправляют двух следователей — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. То, что сначала казалось тупиковым делом, которое стоит внимания только из-за интереса общественности, в итоге превращается в пятилетнее расследование, переворачивающее жизни героев.

«Белый список» — детектив, сюжет которого основан на деле «Синих китов».

Режиссер
Алиса Хазанова
В ролях
Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Ираида Краснопольская, Юлия Авшарова, Даша Войт, Анастасия Красовская, Алексей Розин, Степан Белозеров
Страна
Россия
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее
Трейлер
Кадры7
7
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Я иду играть
Бабки
1 р.
Блокбастер
Географ глобус пропил
Свободное падение
Другое имя
Левиафан
Человек-амфибия
Нелюбовь
Осколки
Джулур: Мас-рестлинг
1 р.
Русские грузины. Фильм второй
На Верхней Масловке
Выйти из группы
Эластико: Двенадцатый игрок
Тиски
Афганский излом
Перевод с немецкого
Темные очки
Побег
Читайте также
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован
Пересильд и Тройник вместе отдыхают в Китае
Прилучный удивляет гримом, Козловский борется за рубль, а Ивлеева — Мальвина
Равшана Куркова примерила образ Барби
Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
92-летний Краско после госпитализации чувствует себя «все лучше»
Леди Гага отказалась от своего имени на съемках «Джокера 2»
Дауни-мл. упустил роль в «Отпуске по обмену» из-за акцента
Александр Домогаров заступился за сына после критики
Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском
Яковлева вернулась к образу Яги в сериале по «Последнему богатырю»
Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем
Марго Робби рассказала, как обхитрила студию на питчинге «Барби»
54-летняя звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер выйдет замуж
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Прилучный удивил гримом для новой роли
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Голливудские актеры отказались от миллиарда долларов
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Ксения Алферова рассказала, что не любит сниматься в кино с мужем
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве
Стало известно, с какими режиссерами согласились работать бастующие актеры
София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе
Уроки французского, Генсбур и сумочка: какой была жизнь Джейн Биркин
Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров
Все новости
Новые трейлеры
Белый список
Дублированный трейлер
Заложники
Дублированный трейлер №2
Крутая перемена
Тизер
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Чижик-Пыжик возвращается
Трейлер
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Белый список (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Белый список. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Белый список, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь