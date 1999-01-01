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Амура
Амура, 1-й сезон
Год
Подробнее
2024
Количество серий
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7
Режиссеры
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Андрей Джунковский
,
Илья Овсенев
В ролях
Подробнее
Алена Михайлова
,
Юрий Колокольников
,
Екатерина Вилкова
,
Аскар Ильясов
,
Амаду Мамадаков
,
Валентин Цзин
,
Юта Кога
,
Идзуми Сано
,
Кен Такигава
,
Кохэи Масиба
Продюсеры
Подробнее
Игорь Мишин
,
Максим Филатов
,
Альберт Рябышев
,
Иван Голомовзюк
,
Ирина Щербович-Вечер
,
Елена Торчинская
,
Серей Касатов
,
Олег Мастич
Сценарий
Подробнее
Кирилл Дышловой
,
Софья Шигина
,
Ольга Рябышева
,
Роман Владыкин
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
7 серий,
2024
1-й сезон сериала «Амура» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9924 фильма
,
2829 сериалов
и
233 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
10
10
фотографий
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1 сезон сериала Амура онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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