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Родные люди
Родные люди, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссеры
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Олег Асадулин
,
Андрей Лукашевич
,
Дмитрий Губарев
,
Александр Котт
В ролях
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Дмитрий Дюжев
,
Камиль Ларин
,
Егор Бероев
,
Александра Ребенок
,
Галина Польских
,
Андрей Соколов
,
Елена Захарова
,
Александр Ляпин
,
Иван Злобин
,
Галина Петрова
,
Наталья Бочкарева
,
Игорь Миркурбанов
,
Алексей Макаров
,
Олег Газманов
,
Сергей Чонишвили
,
Валери Зоидова
,
Диана Огай
Продюсеры
Подробнее
Жан Просянов
,
Александр Просянов
Сценарий
Подробнее
Сергей Лагодин
,
Юлия Лемарк
,
Сауле Юсупова
,
Марк Заевский
Операторы
Подробнее
Дмитрий Шлыков
,
Константин Панасюк
Композитор
Подробнее
Андрей Батурин
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Родные люди» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6004 фильма
,
1567 сериалов
и
72 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
19
19
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1 сезон сериала Родные люди онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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