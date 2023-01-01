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Экстраполяции
Экстраполяции, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Скотт З. Бернс
В ролях
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Марион Котийяр
,
Кит Харингтон
,
Форест Уитакер
,
Эдвард Нортон
,
Мюррэй Бартлетт
,
Тара Саммерс
,
Сиенна Миллер
,
Дайан Лэйн
,
Хэзер Грэм
,
Джемма Чан
,
Джадд Херш
,
Дэвид Швиммер
,
Черри Джонс
,
Мэрил Стрип
Продюсеры
Подробнее
Грегори Джейкобс
,
Грег О’Брайант
,
Скотт З. Бернс
Сценарий
Подробнее
Раджив Джозеф
,
Бесс Вол
,
Скотт З. Бернс
,
Дайан Адему-Джон
,
Дэйв Эггерс
Операторы
Подробнее
Зак Галлер
,
Эйгил Брилд
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
18 марта
2 серия
Whale Fall
Дата выхода:
18 марта
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
18 марта
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
25 марта
5 серия
The Explosion
Дата выхода:
1 апреля
6 серия
Lola
Дата выхода:
8 апреля
7 серия
The Going Away Party
Дата выхода:
15 апреля
8 серия
Newcomen-2070
Дата выхода:
22 апреля
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Экстраполяции» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12090 фильмов
,
3468 сериалов
и
501 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
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1 сезон сериала Экстраполяции (Extrapolations) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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