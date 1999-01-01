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Жить жизнь

Жить жизнь, 2-й сезон

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Сюжет 2 сезона:

В новом сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А отношения с Матвеем (Роман Васильев) поставят перед ней еще один сложный вопрос: настоящие ли это чувства или все же болезненная зависимость?

Год
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2024
Количество серий
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8

Режиссер

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Михаил Вайнберг

В ролях

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Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Александра Ребенок, Игорь Гордин, Анастасия Крылова, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Анастасия Меськова, Юлия Синицына, Кристина Кучеренко, Павел Попов
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Серии 2-го сезона

1 серияEpisode #2.1
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2023
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
8 серий, 2024
2-й сезон сериала «Жить жизнь» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 9890 фильмов, 2810 сериалов и 233 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.

Трейлер

Кадры

24
Кадр из Жить жизнь
Кадр из Жить жизнь
Кадр из Жить жизнь
Кадр из Жить жизнь
Кадр из Жить жизнь
24
фотографии
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2 сезон сериала Жить жизнь онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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