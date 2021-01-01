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Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1-й сезон

Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Крэйг Уилльям Макнейлл
В ролях
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Бриэнн Тджу, Эзекил Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморусо, Билл Хек, Фиона Рене, Кэсси Бек, Брук Блум, Крисси Фит, Даниэль Деланэй, Спенсер Сазерленд, Мэдисон Исман, Соня Балморес
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Серии 1-го сезона

1 серия: Эпизод 1Episode #1.1
Дата выхода:16 октября
2 серия: Эпизод 2Episode #1.2
Дата выхода:16 октября
3 серия: Эпизод 3Episode #1.3
Дата выхода:16 октября
4 серия: Эпизод 4Episode #1.4
Дата выхода:16 октября
5 серия: Эпизод 5Episode #1.5
Дата выхода:23 октября
6 серия: Эпизод 6Episode #1.6
Дата выхода:30 октября
7 серия: Эпизод 7Episode #1.7
Дата выхода:6 ноября
8 серия: Эпизод 8Episode #1.8
Дата выхода:13 ноября
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий, 2021
1-й сезон сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 15986 фильмов, 4173 сериала и 543 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры2
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1 сезон сериала Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I Know What You Did Last Summer) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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