1 сезон сериала Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I Know What You Did Last Summer) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.