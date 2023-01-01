Предпоследняя инстанция, 2-й сезон

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души.

Исправить ситуацию можно только одним способом — убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина, ведь посредник Дьявола не кто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай.