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Предпоследняя инстанция

Предпоследняя инстанция, 2-й сезон

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Сюжет 2 сезона:

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души.

Исправить ситуацию можно только одним способом — убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина, ведь посредник Дьявола не кто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай.

Год
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2023
Количество серий
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10
Режиссер
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Ольга Акатьева
В ролях
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Павел Прилучный, Ирина Розанова, Василий Кортуков, Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Мария Преснякова, Яна Кошкина, Сергей Епишев, Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасов, Иван Добронравов
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Серии 2-го сезона

1 серия
Дата выхода:1 января 2023
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2022
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
10 серий, 2023
2-й сезон сериала «Предпоследняя инстанция» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 12631 фильм, 3400 сериалов и 494 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры14
14
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2 сезон сериала Предпоследняя инстанция онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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