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Связь
Связь, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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6
Режиссер
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Стивен Хопкинс
В ролях
Подробнее
Ева Грин
,
Венсан Кассель
,
Станислас Мерхар
,
Питер Муллан
,
Жерар Ланвен
,
Дэниел Францис
,
Летиция Эйдо
,
Оливия Попика
,
Кристофер Сиуреф
,
Марк Киллин
,
Патрик Мэлахайд
,
Николай Кински
,
Джим Старджон
,
Эрик Гейнес
,
Филиппин Леруа-Больё
Продюсеры
Подробнее
Джоани Блэйки
,
Венсан Кассель
,
Стивен Хопкинс
,
Сарада МакДермотт
Сценарий
Подробнее
Виржини Брак
,
Оливер Батчер
Оператор
Подробнее
Питер Леви
Подробнее
Свернуть
Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
24 февраля
2 серия
Episode #1.2
3 серия
Episode #1.3
4 серия
Episode #1.4
5 серия
Episode #1.5
6 серия
Episode #1.6
Сезоны сериала
1 сезон
6 серий,
2023
1-й сезон сериала «Связь» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12086 фильмов
,
3458 сериалов
и
498 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
2
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1 сезон сериала Связь (Liaison) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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