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Вторжение
Вторжение, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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10
Режиссеры
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Аманда Марсалис
,
Джэми Пэйн
,
Якоб Вербрюгген
В ролях
Подробнее
Сэм Нил
,
Тара Моайеди
,
Ажи Робертсон
,
Дайсукэ Цудзи
,
Билли Бэррэтт
,
Индия Браун
,
Пэдди Холланд
,
Того Игава
,
Луис Тогилл
Продюсеры
Подробнее
Аманда Марсалис
,
Саймон Кинберг
,
Дэвид Вейл
Сценарий
Подробнее
Саймон Кинберг
,
Дэвид Вейл
Операторы
Подробнее
Джулиан Корт
,
Лори Роуз
,
Армандо Салас
Подробнее
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TMDb
API but is not endorsed or certified by TMDb.
Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
23 октября
2 серия: Эпизод 2
Episode #1.2
Дата выхода:
23 октября
3 серия: Эпизод 3
Episode #1.3
Дата выхода:
23 октября
4 серия: Эпизод 4
Episode #1.4
Дата выхода:
30 октября
5 серия: Эпизод 5
Episode #1.5
Дата выхода:
6 ноября
6 серия: Эпизод 6
Episode #1.6
Дата выхода:
13 ноября
7 серия: Эпизод 7
Episode #1.7
Дата выхода:
20 ноября
8 серия: Эпизод 8
Episode #1.8
Дата выхода:
27 ноября
9 серия: Эпизод 9
Episode #1.9
Дата выхода:
4 декабря
10 серия: Эпизод 10
Episode #1.10
Дата выхода:
11 декабря
Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2021
1-й сезон сериала «Вторжение» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15977 фильмов
,
4173 сериала
и
543 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
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1 сезон сериала Вторжение (Invasion) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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