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Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1Episode #1.1
Дата выхода:30 декабря
2 серияEpisode #1.2
Дата выхода:6 января 2022
3 серияEpisode #1.3
Дата выхода:13 января 2022
4 серияEpisode #1.4
Дата выхода:20 января 2022
5 серияEpisode #1.5
Дата выхода:27 января 2022
6 серияEpisode #1.6
Дата выхода:3 февраля 2022
7 серияEpisode #1.7
Дата выхода:10 февраля 2022
8 серияEpisode #1.8
Дата выхода:17 февраля 2022
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий, 2021
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