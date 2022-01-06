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Книга Бобы Фетта

Книга Бобы Фетта, 1-й сезон

Год
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2021
Количество серий
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7
В ролях
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Темуэра Моррисон, Мин-На Вэнь
Продюсеры
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Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес
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Серии 1-го сезона

1 серия: Эпизод 1Episode #1.1
Дата выхода:30 декабря
2 серияEpisode #1.2
Дата выхода:6 января 2022
3 серияEpisode #1.3
Дата выхода:13 января 2022
4 серияEpisode #1.4
Дата выхода:20 января 2022
5 серияEpisode #1.5
Дата выхода:27 января 2022
6 серияEpisode #1.6
Дата выхода:3 февраля 2022
7 серияEpisode #1.7
Дата выхода:10 февраля 2022
8 серияEpisode #1.8
Дата выхода:17 февраля 2022
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий, 2021
1-й сезон сериала «Книга Бобы Фетта» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 16148 фильмов, 4237 сериалов и 543 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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1 сезон сериала Книга Бобы Фетта (The Book of Boba Fett) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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