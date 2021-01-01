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Кафедра
Кафедра, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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6
В ролях
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Сандра О
,
Джей Дюпласс
,
Дэвид Морс
,
Боб Бэлабан
,
Эверли Карганилья
,
Рон Кроуфорд
,
Марсия ДеБонис
,
Мэллори Лоу
,
Нана Менса
,
Элла Рубин
,
Боб Стефенсон
,
Холланд Тейлор
Продюсеры
Подробнее
Аманда Пит
,
Дэвид Бениофф
,
Сандра О
,
Д.Б. Уайсс
Сценарий
Подробнее
Аманда Пит
Оператор
Подробнее
Джим Фрона
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Episode #1.1
Дата выхода:
21 августа
2 серия
Episode #1.2
Дата выхода:
21 августа
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
21 августа
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
21 августа
5 серия
Episode #1.5
Дата выхода:
21 августа
6 серия
Episode #1.6
Дата выхода:
21 августа
Сезоны сериала
1 сезон
6 серий,
2021
1-й сезон сериала «Кафедра» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15065 фильмов
,
3872 сериала
и
400 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
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1 сезон сериала Кафедра (The Chair) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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