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Андор
Андор, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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12
Режиссеры
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Бенджамин Карон
,
Сюзанна Уайт
,
Тоби Хэйнс
В ролях
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Диего Луна
,
Стеллан Скарсгард
,
Кайл Соллер
,
Денис Гоф
,
Женевьев О’Райли
,
Энтон Саундерс
,
Адриа Архона
,
Фиона Шоу
,
Роберт Эммс
Продюсеры
Подробнее
Кэтлин Кеннеди
,
Тони Гилрой
,
Диего Луна
Сценарий
Подробнее
Тони Гилрой
Оператор
Подробнее
Адриано Голдман
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TMDb
API but is not endorsed or certified by TMDb.
Серии 1-го сезона
1 серия: Эпизод 1
Episode #1.1
Дата выхода:
22 сентября
2 серия
Episode #1.2
Дата выхода:
22 сентября
3 серия
Episode #1.3
Дата выхода:
22 сентября
4 серия
Episode #1.4
Дата выхода:
29 сентября
5 серия
Episode #1.5
Дата выхода:
6 октября
6 серия
Episode #1.6
Дата выхода:
13 октября
7 серия
Episode #1.7
Дата выхода:
20 октября
8 серия
Episode #1.8
Дата выхода:
27 октября
9 серия
Episode #1.9
Дата выхода:
3 ноября
10 серия
Episode #1.10
Дата выхода:
10 ноября
11 серия
Episode #1.11
Дата выхода:
17 ноября
12 серия
Episode #1.12
Дата выхода:
24 ноября
Сезоны сериала
1 сезон
12 серий,
2022
1-й сезон сериала «Андор» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
11734 фильма
,
3362 сериала
и
562 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
3
Кадры
12
12
фотографий
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1 сезон сериала Андор (Andor) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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