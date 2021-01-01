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Мастер
Мастер, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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8
Режиссер
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Степан Коршунов
В ролях
Подробнее
Анатолий Белый
,
Игорь Петренко
,
Антон Васильев
,
Макар Запорожский
,
Линда Лапиньш
,
Никита Павленко
,
Сергей Шакуров
,
Ангелина Поплавская
,
Ингрид Олеринская
,
Олег Филипчик
Продюсеры
Подробнее
Федор Бондарчук
,
Тимур Вайнштейн
,
Дмитрий Табарчук
,
Владимир Чагин
,
Вадим Островский
,
Александр Рубин
,
Алексей Блажнов
,
Максим Лещенко
Сценарий
Подробнее
Шабан Муслимов
,
Нина Шулика
,
Андрей Галанов
,
Андрей Золотарев
,
Станислав Берестовой
Оператор
Подробнее
Вячеслав Лисневский
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2021
1-й сезон сериала «Мастер» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
13819 фильмов
,
3455 сериалов
и
493 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
8
8
фотографий
Новости
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Мастер»: вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Мастер» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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