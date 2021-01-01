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Цыпленок жареный
Цыпленок жареный, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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16
Режиссер
Подробнее
Елена Николаева
В ролях
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Никита Волков
,
Максим Белбородов
,
Анастасия Уколова
,
Любовь Аксенова
,
Виктор Сухоруков
,
Виктор Добронравов
,
Ирина Пегова
,
Алексей Вертков
,
Александр Яценко
,
Павел Трубинер
,
Николай Куглянт
,
Иван Рудаков
,
Лина Миримская
,
Александр Обласов
,
Микаэл Джанибекян
,
Федор Лавров
,
Анна Уколова
,
Яна Сексте
Продюсеры
Подробнее
Рубен Дишдишян
,
Арам Мовсесян
Сценарий
Подробнее
Дмитрий Алейников
Оператор
Подробнее
Максим Осадчий
Подробнее
Свернуть
Сезоны сериала
1 сезон
16 серий,
2021
1-й сезон сериала «Цыпленок жареный» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15963 фильма
,
4151 сериал
и
541 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
10
10
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1 сезон сериала Цыпленок жареный онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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