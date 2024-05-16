Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 мая 2024, новость

Меньшиков рассказал о коме и выводе своего героя из «Спойлера»

Из-за проблем со здоровьем шоураннеры «решили не ждать» актера
Кадр из сериала «Спойлер»
Кадр из сериала «Спойлер»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о своей роли в сериале «Спойлер». Премьера должна была состояться на «Кинопоиске» 18 апреля, но ее перенесли на неопределенный срок.

Откровения артиста прозвучали в новом выпуске подкаста театра, в беседе также приняли участие сценарист Ринат Ташимов, режиссер Георгий Сурков, художник Надежда Скоморохова, композитор Ольга Шайдуллина и актриса Евгения Крюкова.

Отвечая на вопрос подписчика, есть ли информация о судьбе сериала, Меньшиков заявил, что этот проект его «вообще не интересует», так как шоураннеры урезали его роль, пока тот был в больнице. Как оказалось, во время съемок «Спойлера» актер по неизвестной общественности причине неделю провел в коме.

«Так получилось, что я снимался там, а потом у меня были проблемы со здоровьем — я больше недели лежал в коме. И когда я вышел из комы, я отлеживался, а они решили меня не ждать. Они сократили роль, они убрали те сцены, из-за которых я хотел сниматься в сериале, они другого артиста взяли», — рассказал Меньшиков. Он не уточнил, кого именно утвердили на его роль.

Следом артист привел противоположный пример в лице Федора Бондарчука, который при работе над сериалом «Псих» (2020) дождался момента выздоровления Меньшикова. Сцены с ним досняли чуть позднее.

Пресс-служба «Кинопоиска» отказалась комментировать высказывания Меньшикова.

Десятисерийный политический триллер «Спойлер» был снят по сценарию Сергея Минаева («The Телки») и Андрея Цибульского («Триггер»). Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»).

Главную роль исполнил Максим Матвеев, второстепенные — Светлана ХодченковаЮлия СнигирьАлексей ГуськовАртем МихалковАндрей СмоляковСемен ШтейнбергАнатолий КотВладимир Стеклов и многие другие звезды современного отечественного кинематографа.

По сюжету, бизнесмен Андрей Оболенский (Матвеев) благодаря ведущему политтехнологу страны (Ходченкова) становится кандидатом-спойлером на выборах губернатора несуществующей Куйбышевской области. Его задача — оттянуть голоса у конкурента, действующего губернатора Корецкого (Гуськов). Соперником губернатора выступает Морозов (Михалков). По соглашению главный герой должен сняться с выборов в последний момент. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.

«Кинопоиск» перенес премьеру «Спойлера» по неизвестной причине, на что накануне планируемой даты релиза обратил внимание журналист Иван Ковальчук. Сначала дата сменилась на 1 августа, а вскоре появилась надпись: «Скоро в подписке». Она есть на странице проекта и сейчас.

По мнению того же Ковальчука, получившийся продукт вышел «слишком провокационным и дерзким». И его «либо не разрешили показать, либо это был некий акт самоцензуры».

Пресс-служба сервиса назвала «изменение контентной сетки и дат премьер оригинальных проектов стандартной практикой рынка». Но официально о переносе или отмене в своих соцсетях не сообщала.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Постер сериала «The Телки»
The Телки
Триггер
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Сергей Минаев
Евгения Крюкова
Спойлер
Спойлер
Псих
Светлана Дружинина
Дружинина объяснила, почему Меньшиков не снимался в ее фильмах
Никита Михалков
Никита Михалков рассказал об ударе Олега Меньшикова
Олег Меньшиков и Кристина Асмус
Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения
Сергей Бодров-мл. и Олег Меньшиков в фильме «Кавказский пленник»
Меньшиков заявил об отсутствии выдающихся актерских способностей у Бодрова-мл.
Олег Меньшиков в «Tableшоу»
Меньшиков высказался о сериале Бондарчука «Актрисы»
Кадр из сериала «Прелесть»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
Олег Меньшиков в фильме «Статский советник»
Меньшиков-эстет, Бероев-романтик: какому Фандорину больше поверил зритель
Кристина Асмус в спектакле «Ревизор»
На спектакль с Асмус потратят более 7 млн рублей
Олег Меньшиков
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков заявил, что едва не погиб полгода назад
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Трейлер (англ.)
Дюна: Пророчество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Папуля»
Папуля
Дублированный трейлер
Убийства в одном здании
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Дом Дракона
Трейлер (2 сезон, англ.)
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь