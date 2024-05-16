Меньшиков рассказал о коме и выводе своего героя из «Спойлера»

Кадр из сериала «Спойлер»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о своей роли в сериале «Спойлер». Премьера должна была состояться на «Кинопоиске» 18 апреля, но ее перенесли на неопределенный срок.

Откровения артиста прозвучали в новом выпуске подкаста театра, в беседе также приняли участие сценарист Ринат Ташимов, режиссер Георгий Сурков, художник Надежда Скоморохова, композитор Ольга Шайдуллина и актриса Евгения Крюкова.

Отвечая на вопрос подписчика, есть ли информация о судьбе сериала, Меньшиков заявил, что этот проект его «вообще не интересует», так как шоураннеры урезали его роль, пока тот был в больнице. Как оказалось, во время съемок «Спойлера» актер по неизвестной общественности причине неделю провел в коме.

«Так получилось, что я снимался там, а потом у меня были проблемы со здоровьем — я больше недели лежал в коме. И когда я вышел из комы, я отлеживался, а они решили меня не ждать. Они сократили роль, они убрали те сцены, из-за которых я хотел сниматься в сериале, они другого артиста взяли», — рассказал Меньшиков. Он не уточнил, кого именно утвердили на его роль.

Следом артист привел противоположный пример в лице Федора Бондарчука, который при работе над сериалом «Псих» (2020) дождался момента выздоровления Меньшикова. Сцены с ним досняли чуть позднее.

Пресс-служба «Кинопоиска» отказалась комментировать высказывания Меньшикова.

Десятисерийный политический триллер «Спойлер» был снят по сценарию Сергея Минаева («The Телки») и Андрея Цибульского («Триггер»). Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»).

По сюжету, бизнесмен Андрей Оболенский (Матвеев) благодаря ведущему политтехнологу страны (Ходченкова) становится кандидатом-спойлером на выборах губернатора несуществующей Куйбышевской области. Его задача — оттянуть голоса у конкурента, действующего губернатора Корецкого (Гуськов). Соперником губернатора выступает Морозов (Михалков). По соглашению главный герой должен сняться с выборов в последний момент. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.

«Кинопоиск» перенес премьеру «Спойлера» по неизвестной причине, на что накануне планируемой даты релиза обратил внимание журналист Иван Ковальчук. Сначала дата сменилась на 1 августа, а вскоре появилась надпись: «Скоро в подписке». Она есть на странице проекта и сейчас.

По мнению того же Ковальчука, получившийся продукт вышел «слишком провокационным и дерзким». И его «либо не разрешили показать, либо это был некий акт самоцензуры».