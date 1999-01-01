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Франклин
Франклин, 1-й сезон
Год
Подробнее
2024
Количество серий
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8
Режиссер
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Тимоти Ван Паттен
В ролях
Подробнее
Майкл Дуглас
,
Ноа Джуп
,
Марк Дюре
,
Эдди Марсан
,
Дэниэл Мейс
,
Людивин Санье
,
Теодор Пеллерен
,
Ассаад Буаб
,
Жанна Балибар
,
Мурат Субаси
,
Тибо де Монталембер
,
Джон Холлинворт
Продюсеры
Подробнее
Тимоти Ван Паттен
,
Кирк Эллис
,
Майкл Дуглас
Сценарий
Подробнее
Ховард Кордер
,
Кирк Эллис
Композитор
Подробнее
Джей Уодли
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2024
1-й сезон сериала «Франклин» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
8386 фильмов
,
2250 сериалов
и
143 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
3
Новости
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1 сезон сериала Франклин (Franklin) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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