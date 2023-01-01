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ФК «Родина»
ФК «Родина», 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Иван Плечев
В ролях
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Роман Евдокимов
,
Валерия Репина
,
Максим Белбородов
,
Игорь Хрипунов
,
Тихон Асеев
,
Мила Исаева
,
Александр Клюквин
,
Кристина Бабушкина
,
Юрий Нифонтов
Продюсеры
Подробнее
Алексей Воробьев
,
Екатерина Матвиенко
,
Дмитрий Видавский
,
Иван Плечев
Сценарий
Подробнее
Алексей Воробьев
,
Екатерина Матвиенко
,
Дмитрий Видавский
,
Ася Беликова
,
Иван Новиков
,
Евгений Соколовский
,
Андрей Орлов
,
Дмитрий Николаев
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «ФК «Родина»» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6016 фильмов
,
1500 сериалов
и
57 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
28
28
фотографий
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1 сезон сериала ФК «Родина» онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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