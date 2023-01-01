Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
VK Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Плакса
Плакса, 1-й сезон
Год
Подробнее
2023
Количество серий
Подробнее
8
Режиссер
Подробнее
Андрей Силкин
В ролях
Подробнее
Ника Жукова
,
Ваня Дмитриенко
,
Диана Енакаева
,
Даниил Муравьев-Изотов
,
Алексей Онежен
,
Софья Николаева
,
Алексей Демидов
,
Афина Лукиди
,
Даниил Чибриков
,
Адам Кумаев
Продюсеры
Подробнее
Сергей Жуков
,
Вадим Бакунев
,
Ксения Белоусова
,
Георгий Розинов
Сценарий
Подробнее
Ирина Гурьянова
,
Сергей Жуков
,
Оксана Барковская
,
Вадим Бакунев
,
Алина Луну
Оператор
Подробнее
Денис Панов
Подробнее
Свернуть
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Плакса» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
6021 фильм
,
1483 сериала
и
57 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
2
Кадры
37
37
фотографий
Новости
Сериалы с Ходченковой, Янковским и Богомоловым представят на «Новом сезоне»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Звезда «Зачарованных» в слезах рассказала о борьбе с раком мозга
Легендарное шоу с Эвелиной Бледанс возвращается в эфир
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Пуговка из «Папиных дочек» высказалась о звездной болезни
Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену
Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей
Сценарист Аркадий Инин раскрыл размер своей пенсии
Звезду детского «Голоса» Ярославу Дегтяреву не взяли в новое шоу
10 вопросов звезде. Сергей Бурунов — о «Слове пацана» и любимом сериальном персонаже
Клава Кока раскрыла изнанку реалити-шоу со своим участием
В продолжении «Счастливы вместе» появится новый пес Барон
Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Внучка Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
10 вопросов звезде. Мария Мацель — о «Черном облаке», Серсее и пломбире
Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину
Петров внезапно женился, Ургант вернулся в кино: новости недели
Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжения
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Александр Ревва вернулся на ТНТ в честь 25-летия канала
Арзамасова, Подольская и другие звезды на премьере «Папиных дочек»
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Все новости
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674633" data-id="674633" data-brandsafety="0"><div class="js-slot__content" style="min-height: 190px;"></div></div>
Поделиться с друзьями:
1 сезон сериала Плакса онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.345798" data-id="345798" data-brandsafety="0"></div>
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Редакция
Условия использования материалов
Помощь