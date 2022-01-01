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Лэйт Найт Скул
Лэйт Найт Скул, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссер
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Ника Яковлева
В ролях
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Алексей Лукин
,
Мария Миронова
,
Артем Ткаченко
,
Павел Табаков
,
Иванка Осина-Фридман
,
Егор Мухин
,
Никита Плахотнюк
,
Алиса Тарасенко
,
Юрий Шелковников
,
Елизавета Мордашова
,
Иван Чернов
Продюсеры
Подробнее
Дмитрий Литвинов
,
Екатерина Кононенко
,
Анна Александрова
,
Эльвира Дмитриевская
,
Светлана Сонина
Сценарий
Подробнее
Ярослав Туров
,
Даниил Орлов
Оператор
Подробнее
Александр Дмитриев
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2022
1-й сезон сериала «Лэйт Найт Скул» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
11718 фильмов
,
3340 сериалов
и
567 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
8
8
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1 сезон сериала Лэйт Найт Скул онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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