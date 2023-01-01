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Король и Шут
Король и Шут, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Рустам Мосафир
В ролях
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Константин Плотников
,
Влад Коноплев
,
Валери Зоидова
,
Даниил Вахрушев
,
Илья Ловкий
,
Данила Рассомахин
,
Ян Ильвес
,
Васса Бокова
,
Дарья Мельникова
,
Евгений Ткачук
,
Александр Адабашьян
,
Александр Клюквин
Продюсеры
Подробнее
Дмитрий Нелидов
,
Ольга Филипук
,
Александра Ремизова
Сценарий
Подробнее
Дмитрий Лемешев
,
Игорь Гудков
,
Андрей Князев
Оператор
Подробнее
Степан Бешкуров
Композитор
Подробнее
Игорь Вдовин
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Король и Шут» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12097 фильмов
,
3457 сериалов
и
498 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
22
22
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1 сезон сериала Король и Шут онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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