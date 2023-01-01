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13 клиническая
13 клиническая, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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7
Режиссер
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Клим Козинский
В ролях
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Данила Козловский
,
Паулина Андреева
,
Виктория Исакова
,
Владимир Стеклов
,
Дмитрий Лысенков
,
Нино Нинидзе
,
Денис Синявский
,
Кристина Бабушкина
,
Алена Акимова
,
Татьяна Яхина
,
Мурат Бисенбин
,
Евгения Ахременко
Продюсеры
Подробнее
Алена Акимова
,
Вадим Соколовский
,
Теймур Джафаров
,
Андрей Золотарев
Сценарий
Подробнее
Андрей Золотарев
Оператор
Подробнее
Генрих Медер
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Дата выхода:
22 декабря
2 серия
Дата выхода:
22 декабря
3 серия
Дата выхода:
22 декабря
4 серия
Дата выхода:
22 декабря
5 серия
Дата выхода:
22 декабря
6 серия
Дата выхода:
22 декабря
7 серия
Дата выхода:
22 декабря
Сезоны сериала
1 сезон
7 серий,
2023
1-й сезон сериала «13 клиническая» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12434 фильма
,
3422 сериала
и
495 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
3
Кадры
27
27
фотографий
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1 сезон сериала 13 клиническая онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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